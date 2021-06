Een automobilist besloot vrijdag het gaspedaal eens flink in te trappen. Hij had alleen niet in de gaten dat de politie net bezig was met een snelheidscontrole. Zijn rijbewijs en auto mocht hij inleveren.

Het basisteam van de politie Leidschendam-Voorburg was gisteren aan het controleren op de Bernhardlaan in Voorburg, de Noordsingel in Leidschendam en op de N14. "Hierbij 4 bekeuringen geschreven waarbij meer dan 40 kilometer per uur te hard gereden werd", legt de politie uit. "Eén bestuurder maakte het wel erg bont. Hij reed 72 kilometer per uur te hard binnen de bebouwde kom."

De situatie werd voorgedragen aan de officier van justitie en daarop werd besloten dat de bestuurder zijn auto moest inleveren. "Ook is zijn rijbewijs ingevorderd."