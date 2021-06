Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt bij een steekpartij op de Wenckebachstraat in Den Haag. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

"Een bewoner zag rond 4.00 uur een bebloede man lopen en belde de hulpdiensten", meldt calamiteitensite District8. "Al snel werd duidelijk waarom. De man was neergestoken."

Hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team, rukten uit om het slachtoffer bij te staan. Het slachtoffer werd op de kruising met de Rijswijkseweg door de politie opgevangen. De omgeving werd met politielinten afgezet.



Na behandeling in de ambulance is het slachtoffer met flinke hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Over de aanleiding van de steekpartij en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Medewerkers van de Forensische Opsporing (FO) en rechercheurs doen onderzoek.



Voor zover bekend zijn er (nog) geen aanhoudingen verricht in verband met de steekpartij.