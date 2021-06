Vervoersbedrijf HTM start zondag met een snelle tramverbinding tussen de binnenstad en het strand. Met slechts vijf tussenstops zijn strandgangers daarmee een stuk sneller in Scheveningen.

De gemeente maakte vorige maand al bekend dat er deze zomer geëxperimenteerd wordt met een tramlijn zonder al te veel tussenstops. De HTM maakt vrijdag bekend dat de strandexpress alleen bij Hollands Spoor, station Den Haag Centraal, Kurhaus en Zwarte Pad zal stoppen.

Het gaat om een proef die vier weken zal duren, tot aan de start van de zomerdienstregeling op 17 juli. Dan verhoogt HTM, zoals gebruikelijk, de frequentie van tram 9 naar iedere 4 tot 5 minuten. De proef met de Strandexpress is nu nog niet opgenomen in de dienstregeling en is daardoor niet te zien in de reisplanner.