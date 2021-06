Wie nog één keer het grote grijze theater aan het Haagse strand wil bezoeken, moet snel zijn. Het Zuiderstrandtheater opent dit weekend voor de laatste keer de deuren. Daarna sluit het definitief.

Binnenkort verhuizen de vaste bewoners naar het nieuwe theater- en muziekhuis Amare in de Haagse binnenstad. Komend weekend zijn daarom de laatste voorstellingen in het theater aan het strand. Met een aantal versoepelingen in de coronamaatregelen is dat toch nog mogelijk. Tijdens het minifestival organiseert het theater allerlei activiteiten.

Medewerkers en vrijwilligers van het Zuiderstrandtheater geven rondleidingen voor en achter de schermen. Bij de laad- en losruimte is een pop-upterras. En op vijf verschillende locaties in en rondom het gebouw zijn korte optredens van acts die de afgelopen jaren in het theater te zien waren. Onder meer Sander van de Pavert, Kwekers in de Kunst en Stage Your Voice met het Residentie Orkest komen voorbij.

Het tijdelijke theater is uit nood uit de grond gestampt, maar werd een onverwachts succes. De oude Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater aan het Spui moesten plaatsmaken voor een nieuwe cultuurpaleis. Nu Amare de kaartverkoop heeft gestart, valt het doek voor het Zuiderstrandtheater.