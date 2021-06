Het arrestatieteam van de politie heeft woensdagavond op de Houtrustweg in Den Haag een auto klem gereden. De bestuurder dreigde zichzelf iets aan te doen en had wapens in zijn kofferbak liggen.

De auto van de man werd bij de verkeerslichten met de Segbroeklaan geblokkeerd door meerdere voertuigen van het arrestatieteam. Omdat de bestuurder van de auto niet meewerkte met de aanhouding hebben de agenten de ramen van zijn auto ingeslagen. Hierna is de man uit de auto getrokken en onder controle gebracht op de grond.

Door de inzet van het arrestatieteam was de Houtrustweg enige tijd afgesloten, agenten in kogelwerende vesten zorgden in de tussentijd voor de veiligheid rondom het incident. De verdachte is naar het politiebureau gebracht en wordt vandaag door de ggz beoordeeld, laat een woordvoerder van de politie weten.

Achterin de auto werden twee koffers gevonden. In één van de koffers lag een kruisboog. In de andere koffer zat een luchtdrukwapen. Beide koffers zijn door de politie meegenomen.