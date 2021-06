Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies waarschuwen: op steeds meer plekken wordt giftige blauwalg aangetroffen en ook botulisme ontwikkelt zich snel bij hoge temperaturen. Ook in Den Haag en omstreken duiken er steeds meer plekken op waar je beter niet het water in kunt gaan.

Volgens zwemwater.nl wordt zwemmen ontraden aan het Strandpad in Delft. Een plons in het water kan daar voor huidirritatie en maag- en darmklachten zorgen. Dit geldt ook voor De Dobbeplas in Delft. Het water is daar afgezet.

Het water aan de Broekpolderlaan in Honselersdijk is er nog slechter aan toe. Daar geldt het hele zwemseizoen een negatief zwemadvies vanwege de slechte kwaliteit van het water. Hetzelfde geldt voor het Waterspeeltuinpad in Delft. Het risico op klachten na een verkoelende duik is daar zo groot, dat ook daar wordt ontraden de sprong te wagen. Dit advies is gebaseerd op ervaringen in de laatste paar jaar.

De kust is veilig

Meer richting de kust worden er weinig waterproblemen gemeld. Zo kun je in de Plassen Madestein in Den Haag veilig een duik maken, net als in Plas Prinsenbos in Naaldwijk. Ook de Noordzee is, als vanzelfsprekend, een goede plek om een duik te maken.

Blauwalg en botulisme worden veroorzaakt door bacteriën die harder groeien naarmate het water warmer wordt. Niet alleen mensen kunnen erg ziek worden van deze bacteriën, ook honden lopen gevaar. Bij plekken waar zwemmen wordt afgeraden staan altijd waarschuwingsborden.