Een geparkeerde bestelbus is woensdagavond laat in de Marcellus Emantslaan in Voorburg zwaar beschadigd geraakt door een brand. Mogelijk is er sprake van brandstichting.

De eigenaar zou zijn bus rond 15.00 uur hebben geparkeerd en daarna niet meer hebben aangeraakt. Even voor middernacht hoorden bewoners van de straat twee explosies.

Een daarvan was mogelijk van een klapband, veroorzaakt door de hitte van de brand. De auto die voor het bestelbusje geparkeerd stond, zou geen schade hebben opgelopen.