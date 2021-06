Woensdagavond zijn er tientallen brandkranen opengedraaid in Den Haag, voornamelijk in Laakkwartier en Duindorp. Hierdoor kwamen meerdere huizen tijdelijk zonder stromend water te zitten.

In Laakkwartier stonden er onder meer brandkranen open in de Linnaeusstraat en de Allard Piersonlaan. In Duindorp stonden er waterkranen op in de Pluvierstraat, op de Dr van Welylaan, de Vlielandsestraat en de Kranenburgweg.

De grootste overlast ondervonden de bewoners van Duindorp. Omdat de wijk hoger gelegen is dan andere delen van de stad, is de waterdruk al minder groot. Vanwege het vandalisme van woensdagavond stroomde er vrijwel geen water meer uit de kranen. Ook bewoners van Laak en Schilderswijk konden ook klachten ervaren, zo meldt waterbeheerder Dunea. De problemen zouden donderdagochtend verholpen moeten zijn.

Het opendraaien van kranen is in Den Haag een traditie die elk jaar tijdens de heetste dagen voor veel schade en overlast zorgt. Tijdens de hittegolf in augustus 2020 werden er ook tientallen kranen opengedraaid. Dunea heeft destijds aangifte tegen meerdere verdachten gedaan.