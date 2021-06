De politie doet woensdag verder onderzoek in de Prinsessetuin in Wassenaar. Dinsdagavond werd in het park van landgoed Huize De Paauw het lichaam van een 26-jarige vrouw gevonden.

De politie kan nog niet bevestigen of het om een misdrijf gaat. Rond 19.00 uur werd het lichaam van de vrouw aangetroffen. De forensische opsporing heeft tot in de nacht onderzoek gedaan. Het openbare park aan de Raadhuislaan is woensdag nog ruim afgezet.