Bij een brand in een portiekflat aan de Betje Wolffstraat in Den Haag zijn vannacht twee personen gewond geraakt. Het vuur woedde in een slaapkamer van één van de woningen. Een matras en dekbed zijn door de brandweer naar buiten gegooid en zijn daar verder geblust.

Rond drie uur vannacht rukten hulpdiensten met spoed uit naar de straat in Moerwijk. Omdat meerdere bewoners van de flat rook hadden ingeademd, werden er in totaal vijf ambulances gestuurd. Twee personen zijn uiteindelijk naar een ziekenhuis gebracht, van wie één met spoed.

Het gebouw is korte tijd volledig ontruimd geweest. De brandweer had het vuur vervolgens snel onder controle.