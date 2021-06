Na meerdere bedreigingen en een beschieting van een man in een auto gaat de gemeente Den Haag meer camera's ophangen in het centrum en Ypenburg. Verder wordt ook het bestaande cameratoezicht op maar liefst twaalf plekken in Den Haag verlengd met een jaar.

Volgens de gemeente staan de verschillende recente incidenten waarbij wapens zijn betrokken niet los van elkaar, maar is er een onderling verband. Dat zou zijn gebleken uit strafrechtelijk onderzoek. Mogelijk speelt hierbij de beschieting van restaurant Chip Sigi in april een rol, daarbij zou ook een explosie zijn geweest.

Nu is besloten om rond de Terwestenstraat in de Schilderswijk, waar onlangs iemand werd bedreigd, en de Mieogvaart in Ypenburg camera's op te hangen. In het gebied rond het Helena van Doeverenplantsoen hangen al camera's. Die blijven in elk geval nog een jaar hangen.

Volgens burgemeester Jan van Zanen zorgt het wapengekletter voor "direct gevaar voor de bedreigde personen en omwonenden". Daarom is het ophangen van extra camera's noodzakelijk voor de veiligheid en openbare orde. Dat besluit is in mei van dit jaar genomen. De camera's kunnen in elk geval tot 31 mei volgend jaar blijven hangen. Daarnaast zijn er ook andere maatregelen genomen, meldt Van Zanen. Welke dat zijn, zegt de gemeente niet.

Daarnaast heeft de burgemeester besloten om in andere delen van Den Haag het al bestaande cameratoezicht langer toe te staan. Het gaat onder meer om het Kaapseplein, het Hobbemaplein, het Rabbijn Maarsenplein, het Lorentzplein, de Weimarstraat en de Dreven. Uit cijfers en rapportages van de Haagse politie-eenheid en de resultaten van cameratoezicht is gebleken dat er nog steeds overlast is.

De termijn voor die gebieden liep afgelopen april af. Met het nieuwe besluit kunnen de camera's tot 31 mei volgend jaar blijven hangen.