Een scootermobieler is maandagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de kruising van de Loevesteinlaan met de Hengelolaan in Den Haag.

De vrachtwagen kwam door onbekende oorzaak met de scootmobieler in botsing op het kruispunt. Hulpdiensten, waaronder de traumahelikoper, werden opgeroepen om het slachtoffer te helpen. De man is op straat gestabiliseerd door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Inzet van het Mobiel Medisch Team (MMT) bleek niet nodig, dat kon snel weer retour.



Door het ongeval was de Loevesteinlaan afgesloten richting de Melis Stokelaan.