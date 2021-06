Vorige week maandag was het al raak binnen één uur na de start van de werkzaamheden aan de Escamplaan in Den Haag: een koppige bestuurster negeerde meerdere waarschuwingen en reed frontaal tegen een poller op. De bestuurster was echter niet de laatste die deze fout maakte de afgelopen dagen. Dit meldt calamiteitenwebsite regio15.

Afgelopen weekend zijn meerdere bestuurders in haar rijsporen gevolgd en tegen de poller gebotst. Over het algemeen is er alleen sprake geweest van forse materiële schade. De paal was na een heftig weekend en reparatie echter nog steeds niet veilig: maandag was er wéér een bestuurder die tegen de poller aanreed.