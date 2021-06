De brandweer is zondagavond uitgerukt voor een brand in een flat aan de Mijdrechtstraat in Den Haag. De brandweer kon net op tijd huisdieren uit de brandende woning halen. Niemand raakte gewond.

De brand ontstond iets na 22.00 uur in een woning op de tweede etage. De woning is zwaar beschadigd.

De straat werd afgesloten, de vlammen sloegen korte tijd naar buiten. De brand was snel onder controle, maar er was veel rookontwikkeling. De brandweer heeft naastgelegen woningen geventileerd.