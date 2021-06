In het Haagse ziekenhuis HMC Bronovo gingen in de nacht van zondag op maandag de automatische brandalarmen af. Toen brandweerlieden in het ziekenhuis kwamen, roken zij een sterke brandlucht.

Er bleken meerdere rookmelders geactiveerd te zijn. Brandweerlieden hebben in het ziekenhuis gezocht naar de oorzaak van de brandlucht.

Na een tijd zoeken, bleek de geur van een vastgelopen ventilator te komen. Die is uitgeschakeld, waarna de lucht afnam. Voor zover bekend heeft het niet voor verdere problemen gezorgd.