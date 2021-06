De politie heeft zaterdagavond twee gewonde personen aangetroffen op de Televisiestraat in Den Haag. De slachtoffers waren aangereden door een auto. De politie heeft een 23-jarige automobilist uit Den Haag aangehouden.

Een automobilist gaf het eerste slachtoffer geen voorrang toen zij over wilde steken en reed haar vervolgens aan. Agenten troffen de vrouw gewond aan op de kruising van de Fruitweg met de Televisiestraat. Het slachtoffer had letsel aan haar hoofd.

Kort daarna bleek ook een 22-jarige man te zijn aangereden op de Televisiestraat. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat weten dat zijn toestand stabiel is.

Een 23-jarige automobilist uit Den Haag is aangehouden op de Vier Heemskinderenstraat. Zijn auto is in beslag genomen. De verdachte zit vast voor verhoor.

De politie roept getuigen op zicht te melden.