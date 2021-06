De brandweer heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mannen gered die aan het slapen waren op een zinkend bootje in het water langs de Uranusstraat in Den Haag.

Nadat de twee mannen aan wal waren gehesen, zijn ze door ambulancepersoneel nagekeken.

De brandweer heeft vervolgens de persoonlijke eigendommen van de mannen uit het water gevist.