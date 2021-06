Een fietser is vrijdagavond zwaargewond geraakt nadat hij ten val kwam op de Lekstraat in Den Haag. Het slachtoffer kwam naast de trambaan terecht en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens getuigen schrok de fietser van een tram en kwam het slachtoffer daardoor ten val. Er werden twee ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. De traumahelikopter is op het laatste moment geannuleerd.

Tram 17 moest tijdelijk omrijden.