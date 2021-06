Een tram en een taxi zijn vrijdag met elkaar in botsing gekomen op de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Het is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt.

Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gekomen. Ook is er een traumahelikopter in de buurt geland.

Volgens getuigen zou de taxi tegen de tram aan zijn gebotst.