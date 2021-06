De man die in 2016 op de Professor Quacklaan in Rijswijk zijn vrouw om het leven bracht met veertien messteken, is vrijdag in hoger beroep ontslagen van alle rechtsvervolging omdat hij tijdens het voorval in een psychose verkeerde.

De destijds 45-jarige man stak na een ruzie zijn 38-jarige vrouw dood. Hij zou onenigheid met het slachtoffer hebben gekregen omdat hij vanwege zijn waanbeelden de deuren van de woning op slot wilde doen. Het stel had drie jonge kinderen.

In de rechtszaak die volgde, kreeg de man zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd. Hij kwam na 2,5 jaar echter vrij na schorsing van het gerechtshof.

De rechtbank oordeelde vrijdag dat de man niet toerekeningsvatbaar was tijdens zijn daad. De deskundigen hebben daarnaast unaniem geconcludeerd dat er, gelet op het feit dat de verdachte volledig hersteld is, geen aanleiding is om te adviseren tot oplegging van een strafrechtelijke maatregel.