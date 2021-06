Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tbs met dwangverpleging geëist voor de man die op 2 december in de Albert Heijn aan de Grote Marktstraat in Den Haag drie mensen met een mes aanviel. Ook bedreigde hij een medewerker met een machete en gooide hij een molotovcocktail.

De verdachte had een zwarte machete, een aardappelschilmes en een washandje met benzine op zak. De man zou tijdens het voorval een psychose hebben gehad en was naar eigen zeggen op zoek naar een persoon die in zijn huis ingebroken zou hebben.

Eén medewerker van het Albert Heijn filiaal is gestoken in zijn schouder en nek. Ook een collega is geraakt met het mes. De verdachte heeft vervolgens een fles met benzine aangestoken, waaruit een grote steekvlam kwam. Een derde medewerker heeft hij bedreigd met een machete.