In het Van Ommerenpark bij Wassenaar zijn in korte tijd vier dode reeën aangetroffen. Enkele hiervan hadden bijtwonden, meldt de politie op Facebook.

De oorzaak van overlijden is nog niet bekend. De politie vermoedt dat loslopende honden hier een rol in hebben gespeeld.

Reeën kunnen, volgens de politie, stress ervaren als zij achternagezeten worden door honden. Dit geldt met name voor jonge reeën, want zij kunnen nog niet hard wegrennen. Een hondenbeet, of een achtervolging door een hond kan dodelijk uitpakken.

De politie vraagt dan ook nadrukkelijk om honden aan te lijnen in een van de natuurgebieden waar reeën leven.