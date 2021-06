De politie heeft dinsdag in het opsporingsprogramma Team West beelden gedeeld van een fiets waarop een 23-jarige vrouw reed. Zij is later dood aangetroffen. Het onderzoeksteam is nog altijd op zoek naar getuigen die in de nacht van haar dood in de buurt van de Nieuwe Scheveningse Bosjes waren.

De recherche hoopt dat mensen in de nacht van 23 op 24 mei in de buurt van de Doorniksestraat de opvallende fiets hebben gezien. Het gaat om een witte fiets met rode binnenbanden en een mandje aan het stuur.

De politie had eerder al informatieborden neergezet langs de Doorniksestraat, de plek waar haar lichaam is gevonden. Getuigen die tussen 2.00 en 4.00 uur in het gebied waren, worden opgeroepen een verklaring af te leggen.

Het lichaam van de 23-jarige vrouw werd die nacht rond 4.00 uur gevonden na een melding over een brand langs de weg. Een dag later werd in Scheveningen een 41-jarige man opgepakt. Hij wordt verdacht van moord of doodslag. Ook wordt hij verdacht van het in brand steken van haar lichaam.