In een woning aan het Belgischeplein in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag vermoedelijk brand uitgebroken. De brandweer was ter plaatste lange tijd bezig met het zoeken naar de eventuele brand.

Meerdere brandweervoertuigen en politie-eenheden werden na de melding van de brand direct ingezet. Eenmaal aangekomen was het echter niet duidelijk waar de rook in de woning vandaan kwam.

In hun zoektocht naar de brandhaard heeft de brandweer in de gang van de woning het plafond gesloopt. Of er daadwerkelijk iets in brand heeft gestaan, is niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.