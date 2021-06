Een man is dinsdagavond gewond geraakt bij een steekpartij op de Jacob Schorerlaan in de Haagse wijk Groente- en Fruitmarkt. Het slachtoffer werd met een mes in zijn hoofd gestoken.

De steekpartij vond net voor middernacht plaats. Het slachtoffer werd naar eigen zeggen aangevallen toen hij uit zijn auto stapte. Hij zou met een mes van 20 à 30 centimeter net boven zijn ogen gestoken zijn. Hij is daarna naar huis gelopen en heeft 112 gebeld.

In de buurt is door agenten nog gezocht naar de dader. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel gecontroleerd en voor verdere behandeling naar een ziekenhuis gebracht.

Het is niet de eerste keer dat de Jacob Schorerlaan wordt opgeschrikt door een steekpartij. In 2019 stak een zeventienjarige jongen zijn buurman dood. De gemeente had daarom camera's geplaatst in de straat.