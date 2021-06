De politie doet dinsdag onderzoek in een woning aan het Rietveen in Den Haag, vermoedelijk in het huis waar in 2018 een 53-jarige man werd vermoord.

De politie heeft het onderzoek weer opgepakt. Vorige week werd een 29-jarige Hagenaar opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer Donald Vrijmoet. Het is nu 2,5 jaar geleden dat hij werd vermoord.

"Na het ontvangen van nieuwe informatie zijn rechercheurs opnieuw met deze zaak aan de slag gegaan", meldt de politie. "Dat onderzoek leidde ook tot de aanhouding van de 29-jarige man uit Den Haag."

Mensen die meer informatie over de zaak hebben, zijn opnieuw opgeroepen om zich bij de politie te melden.