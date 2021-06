In het water langs de Nijverheidsstraat in Rijswijk is dinsdagochtend het lichaam van een overleden persoon aangetroffen.

Hoe de persoon in het water terecht is gekomen, is nog onduidelijk. De politie heeft de omgeving afgezet. Duikers van de brandweer hebben het lichaam uit het water gehaald. "Het gaat vermoedelijk om een man", zegt calamiteitenwebsite Regio15.



Een calamiteitenunit van de politie is opgezet. Naast de brandweer, de politie en de ambulance zijn ook medewerkers van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) aanwezig.