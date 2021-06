Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan aan de Dophei in Den Haag. Niemand raakte hierbij gewond.

De brandweer rukte rond 3.00 uur uit toen de brandmelding over de brand binnenkwam. Bij aankomst sloegen de vlammen uit de auto.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. Buurtbewoners hebben de eigenaar van de auto wakker gemaakt.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Een berger heeft het voertuig afgesleept.