Agenten in kogelwerende vesten hebben in de nacht van maandag op dinsdag nacht op de Binckhorstlaan in Den Haag een voertuig staande gehouden door gebruik te maken van de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV). Twee mannen zijn gearresteerd.

De BTGV-procedure wordt alleen door de politie ingezet als zij te maken krijgen met een persoon of personen die vuurwapengevaarlijk (kunnen) zijn.

Waarom de mannen gearresteerd zijn, is niet bekend.