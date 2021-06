De brandweer heeft in de nacht van maandag op dinsdag een zwaargewonde man gevonden tijdens het blussen van een woningbrand aan de Stieltjesstraat in Den Haag.

Rond 2.45 uur werd er rook in het trappenhuis van het pand opgemerkt. Waar de rook vandaan kwam, was niet meteen duidelijk, maar na een zoektocht in de flat bleek de rook uit een woning te komen.

Omdat niemand de deur opendeed, besloot de brandweer de deur van de woning te forceren. In het huis werd een zwaargewonde man aangetroffen.

Na controle door ambulancepersoneel is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



De brandweer heeft de vlammen geblust. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak.