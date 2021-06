Zeeaquarium SEA LIFE Scheveningen is maandag door medewerkers ontruimd nadat in de technische ruimte van het pand een vreemde lucht werd geconstateerd, meldt calamiteitenwebsite Duindorp Online. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en deed onderzoek.

Nadat het pand was ontruimd, gingen brandweermannen naar binnen voor het verrichten van metingen. Niet veel later kwamen ze met een gasfles naar buiten. Die bleek de oorzaak te zijn van de hinderende stank.

De gasfles is veiliggesteld en er is niemand gewond geraakt. Op advies van de brandweer is SEA LIFE maandag nog voor enige tijd gesloten.