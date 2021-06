Zes woningen zijn in de nacht van zondag op maandag ontruimd vanwege een keukenbrand in een portiekwoning aan de Twickelstraat in Den Haag. Die woning is onbewoonbaar verklaard.

De woningen werden rond 0.15 uur ontruimd. De brandweer had de brand rond 0.35 uur onder controle.

"Vijf woningen in het portiek konden in de loop van de nacht weer vrijgegeven worden", laat de brandweer weten. "Alleen de woning van het brandadres is te zwaar beschadigd door de brand en is vooralsnog onbewoonbaar."

De bewoners waren zelf het pand uit gevlucht en stonden in hun pyjama's op straat. "Twee bewoners hebben rook ingeademd en zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden."

Bij de brand is veel rook vrijgekomen die in het portiek bleef hangen. Om de rook af te drijven, heeft de brandweer met behulp van een hoogwerker enkele ramen stuk geslagen.

Stichting Salvage is ingeschakeld om opvang voor de bewoners van het brandadres te regelen en hen te ondersteunen bij de afhandeling van de schade.