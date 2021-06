In een bijgebouw op het terrein van TNO aan de Boslaan in Den Haag is zondagmiddag brand uitgebroken. Niemand raakte hierbij gewond.

De brandweer is bezig met blussen en heeft de deur van het pand moeten openbreken om bij de vlammen te komen. De rook is van ver te zien.



Wat er in brand staat en hoe het is ontstaan, is vooralsnog onduidelijk.