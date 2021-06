Een scooterrijder is zondagmiddag zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Huis te Landelaan in Rijswijk. De bestuurder is hard tegen een boom aangereden.

Meerdere hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, zijn uitgerukt om het slachtoffer te helpen.



Hoe het ongeval kon gebeuren, is vooralsnog onduidelijk.