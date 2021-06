Een persoon is zondagmiddag gewond geraakt bij een ongeval met gevaarlijke stoffen in een woning aan het Lamgroen in Den Haag.

De hulpdiensten snelden rond 13.15 uur naar de straat. Ook een brandweerteam, dat gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen, was aanwezig.



De bewoner kon wel zelf de woning verlaten, maar is na controle door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis meegenomen voor verdere behandeling.



De brandweer doet onderzoek in de woning en verricht verschillende metingen. Welke gevaarlijke stoffen er in de woning zijn vrijgekomen en hoe het ongeval kon gebeuren, is vooralsnog onduidelijk.