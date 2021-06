Een trein op station Delft Campus is zaterdagochtend ontruimd nadat in een van de coupés rook was ontstaan. Het treinverkeer tussen Den Haag en Rotterdam was door de defecte trein ontregeld, maar is inmiddels weer hervat.

De brandweer en ProRail waren met spoed uitgerukt om het probleem op te lossen.

NS meldde dat er minder treinen reden en dat er ongeveer een half uur extra reistijd gerekend moest worden. Rond 10.30 uur reden de treinen weer volgens dienstregeling.