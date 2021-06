Een zeventienjarige jongen in Den Haag is in de nacht van vrijdag gewond geraakt bij een steekincident op de Marktweg. Hij is met een steekwond in zijn nek met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie meldt dat het slachtoffer wel aanspreekbaar was.

De politie heeft een zestienjarige jongen aangehouden op de Wesselsstraat. Ook vonden agenten daar een mes. Het mes is voor nader onderzoek in beslag genomen.

De politie onderzoekt de aanleiding van het steekincident en is nog op zoek naar getuigen.