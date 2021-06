De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een zestienjarige jongen uit Den Haag aangehouden naar aanleiding van een steekincident op de Marktweg in Den Haag. Dat meldt een woordvoerder van de politie.

Een minderjarige jongen is, vermoedelijk door het steken, gewond geraakt. De jongen is door het ambulancepersoneel behandeld en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie meldt dat het slachtoffer wel aanspreekbaar was.

Over de aanleiding van het incident heeft de politie nog niks bekendgemaakt.