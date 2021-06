De Amsterdamse politie heeft donderdag een 32-jarige verdachte opgepakt die eind vorig jaar twee mensen had neergestoken in de Frederikstraat in Den Haag. De slachtoffers werden aangevallen toen ze een scooterdiefstal probeerden te verijdelen.

Op de avond van 27 november stal de verdachte een geparkeerde scooter op de Denneweg. Omdat de eigenaar een gps-tracker had geïnstalleerd, kon hij de dief snel opsporen. Op de Frederikstraat trof hij de verdachte samen met de scooter aan, waarna een ruzie ontstond.

Ondertussen kwam een bekende van de scootereigenaar ter plaatse, die probeerde de ruzie te sussen. De verdachte stak deze man vervolgens in zijn zij en vluchtte daarna in de richting van de bosjes aan de Mallemolen.

Een omstander probeerde de vluchtende man nog tegen te houden, maar werd ook aangevallen met het mes. Hij liep lichte verwondingen op aan zijn been. Het andere slachtoffer raakte zwaarder gewond en moest vanwege zijn verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht.

De 32-jarige verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij zal worden voorgeleid aan een rechter-commissaris.