De Haagse Marktweg in Transvaal is opnieuw verkozen tot de 'Mooiste Oranjestraat van Nederland'. De straat won eerder in 2014 ook al de titel.

Alle huizen, lantaarnpalen en afvalcontainers in de straat zijn ingepakt in oranje plastic. Aan de gevels hangen kreten om het Nederlands elftal aan te moedigen: 'Beuk de bal in het doel', 'Holland, you'll never walk alone' en 'We hebben de kracht van de leeuw'.

De straat deed mee aan de wedstrijd van projectbouwmarkt Hornbach om álles oranje te maken. De jury beoordeelde de Marktstraat op het Oranjegehalte én originaliteit. "Want de titel 'Mooiste Oranjestraat van Nederland' krijg je niet zomaar. De passie en creativiteit spatten er vanaf en je kunt het zweet waar men zich ingewerkt heeft bijna ruiken; hier zijn spijkers met koppen geslagen."

Bewoners kunnen zich nu opmaken voor de hoofdprijs van de wedstrijd: een compleet verzorgde, coronaproof buurtbarbecue en een optreden van John de Bever.