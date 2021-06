De grote brand die 20 mei uitbrak in de Wouwermanstraat in de Haagse Schilderswijk is niet aangestoken. Dat meldt de politie vrijdag na een uitgebreid onderzoek.

De brand brak rond 03.00 uur uit in een woonblok aan de Wouwermanstraat. De brandweer is de hele nacht in de weer geweest om het vuur te blussen. Pas rond de middag kon het sein brand meester worden gegeven.

Door de brand werden 23 woningen onbewoonbaar en kwamen 43 mensen op straat te staan. Ook de nabijgelegen Al-Fath moskee is door de brand onbruikbaar. Niemand raakte gewond.

De politie heeft de afgelopen weken uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand. Hierbij hebben forensisch brandonderzoekers gezocht naar brandresten, deze zijn vervolgens naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gestuurd ter beoordeling.

Ook zijn er getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. "De uitkomst van het forensisch sporenonderzoek van de politie is dat er geen aanwijzingen zijn gevonden die wijzen op brandstichting", meldt de politie. Hoe de brand wel is ontstaan, is nog niet duidelijk.