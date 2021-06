Het beroemde interieur van tearoom Maison Krul keert na 51 jaar weer terug naar Den Haag.

Het Krul-imperium sloot in 1970 na 135 jaar de deuren. De beroemde tearoom aan het Noordeinde met een uniek interieur en opvallende gasten leeft voort in de herinnering van vele Hagenaars.



Het interieur heeft jarenlang deel uitgemaakt van het Drents Museum in Assen, maar nu wordt het interieur aan de gemeente Den Haag geschonken. Wegens ruimtegebrek in het Haags Historisch Museum wordt er gezocht naar een andere geschikte plaats in de stad.