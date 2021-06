De politie is op zoek naar getuigen die in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 mei in of dichtbij de Nieuwe Scheveningse Bosjes zijn geweest. Die nacht werd het lichaam van een 23-jarige vrouw gevonden langs de weg in de Doorniksestraat.

De politie heeft informatieborden neergezet. "Rechercheurs komen graag in contact met mensen die rond dat tijdstip iets hebben gehoord of hebben gezien. De politie wil graag iedereen spreken, ook als er niets is opgevallen."

Het levenloze lichaam van de 23-jarige werd die nacht rond vier uur gevonden na een melding van een brand langs de weg. Een dag later werd een 41-jarige man opgepakt in Scheveningen. Hij wordt verdacht van moord of doodslag. Ook wordt hij verdacht van het in brand steken van haar lichaam.