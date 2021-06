Mall of The Netherlands in Leidschendam krijgt vanaf zaterdag een interactief TikTok-museum. In het museum kunnen gebruikers van de app TikTok met zo'n 25 installaties allerlei video's opnemen.

Zo zijn er onder andere een grote roze ballenbak, futuristische spiegels en een discobal waar je op kan zitten.

Ook wordt er in het museum aandacht besteed aan maatschappelijke onderwerpen zoals de bomenkap en eenzaamheid bij ouderen.

Uitbater Youseum opende eerder in Amsterdam een interactief museum: de Instagram Experience.