Een auto is woensdagmiddag op de kop beland op de Generaal Spoorlaan in Rijswijk. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Twee auto's kwamen met elkaar in aanraking op een rotonde, waarna een van de voertuigen op de kop belandde.

Direct na het ongeval hebben omstanders eerste hulp verleend in afwachting van de hulpdiensten. Politie, brandweer en ambulance kwamen met spoed ter plaatse.