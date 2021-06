Een man uit Den Haag is woensdag rond 1.15 uur bij een tankstation aan de Zoetermeerse Rijweg bedreigd door drie inzittenden van een auto. Tijdens de dreiging is er mogelijk een vuurwapen gebruikt. De verdachten zijn later aangehouden.

De Hagenaar stond met twee vrienden buiten het tankstation toen een auto met drie inzittenden langsreed. De bestuurder, een bekende van de man, riep daarbij dreigende taal richting het slachtoffer. Na de bedreiging, waarbij hij dacht een vuurwapen te hebben gezien, ging de Hagenaar de winkel van het tankstation in en belde de politie. De auto met de drie inzittenden is vervolgens weggereden.

Na de melding werden diverse wegen afgezet door de politie. De auto met de verdachten werd op de Utrechtsebaan gespot, waarna de bestuurder het volgteken kreeg. In eerste instantie volgde de automobilist de politieauto, maar daarna veranderde hij abrupt toch van richting. Hij is later staande gehouden, waarbij hij tegen een politieauto aanreed.

De drie verdachten zijn vervolgens aangehouden. Het gaat om twee Hagenaars van 21 en 31 jaar en een man van 29 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. Er is na onderzoek geen vuurwapen aangetroffen.