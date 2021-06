Een fietser is woensdagochtend aangereden door een personenauto op de Nieuwe Duinweg in Den Haag. Het slachtoffer is na de val dusdanig gewond geraakt dat er assistentie is gevraagd van het Mobiel Medisch Team (MMT), meldt calamiteitenwebsite District8.

Nadat de hulpdiensten ter plaatse waren, is de fietser onderzocht en behandeld door het ambulancepersoneel. Het slachtoffer is vervolgens zonder spoed vervoerd naar het ziekenhuis. De arts van het MMT hoefde niet mee te rijden.



De Nieuwe Duinweg was voor korte tijd afgesloten. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.