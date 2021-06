De brandweer heeft in de nacht van maandag op dinsdag een aantal ramen van een portiek ingeslagen nadat er brand was uitgebroken in een appartementencomplex aan de Otterrade in Den Haag.

Het ging om een kleine brand en het vuur was snel onder controle, maar in het pand hing wel veel rook.

Met behulp van een hoogwerker heeft de brandweer enkele ramen ingeslagen zodat de rook kon ontsnappen.

Niemand is bij de brand gewond geraakt. Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog onduidelijk.