De technische storing die maandagavond ontstond bij de gemeente Den Haag, is dinsdagochtend verholpen. Dat betekent dat Hagenaars weer een afspraak kunnen maken bij het stadsbestuur.

Het is nog niet duidelijk hoe de storting is ontstaan. De technische storing kwam maandag rond 23.45 uur aan het licht en was dinsdag rond 8.30 uur weer verholpen.