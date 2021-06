Twee mannen zijn maandagavond kort onder schot gehouden door de politie nadat er een melding was binnengekomen van een mogelijk schietincident aan de Jan van Gojenstraat in de Haagse Schilderswijk. De twee bleken echter niets met het incident te maken te hebben.

De politie reed naar de straat nadat er beelden op sociale media rondgingen van een man die met een vuurwapen mogelijk in de lucht had geschoten, zo meldt calamiteitensite Regio15.



De agenten zagen bij aankomst in de straat twee mannen staan. Omdat er geen duidelijk signalement van de verdachte was, besloten de agenten de twee mannen onder schot te houden. Toen na controle bleek dat de mannen niets met het incident te maken hadden, mochten zij weer gaan.



In de omgeving van de Jan van Gojenstraat werden verder geen aanwijzingen meer aangetroffen dat er daadwerkelijk geschoten was.